غرفة العمليات الرئيسية تبدأ أعمالها لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بدأت أعمالها لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر انطلاقها غدًا، والتي سيترأسها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2022 م.

وأكدت المصادر أن الغرفة ستتوفر بها قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة على موقع جوجل إيرث من حيث توفير كل بيانات وأرقام تليفونات الطلاب والمعلمين ولجان السير الامتحانية والاستراحات، كما تم توفير كل وسائل الاتصال بالغرفة مع المديريات التعليمية.

وأشارت المصادر إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتكون من فريق التطوير التكنولوجى المتخصص فى مكافحة الغش وأيضًا أعضاء من وزارة الاتصالات وجهات أخرى ووزارة الداخلية والجهات الأمنية المختلفة والأمن الإداري بوزارة التعليم وقيادات الوزارة.

وسيكون اختصاص غرفة العمليات المركزية بالوزارة متابعة سير أعمال الامتحانات لحظيًا، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية لمراكز توزيع الأسئلة، وكذا خروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة تحت حراسة قوات الشرطة، ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة فى نطاق المديرية، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كل المعوقات التى تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان، وكذا رصد أعمال الغش أثناء فترة أداء الامتحانات.

وكان قد وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تشكيل غرفة عمليات محلية بكل مديرية وكل إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023 لوضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ أثناء انعقاد لجان السير على مستوى الجمهورية ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ولجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات التابعة لكل مديرية.

ويكون تشكيل غرفة العمليات بكل مديرية تعليمية كالتالي:

(مدير المديرية أو من ينوب عنه في حال وجود موانع، ومشرف عام الاستراحات بالمديرية، مسئول الأمن بالمديرية، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وممثل من وزارة الداخلية، وممثل من وزارة الدفاع بالنسبة للمديريات الحدودية فقط).

أما عن غرفة العمليات التي ستتشكل بكل إدارة تعليمية فسيكون أعضاؤها كالتالي: (مدير الإدارة أو من ينوب عنه في حال وجود موانع، ومسئول الأمن بالادارة، رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة).

وستكون مهام أعضاء غرف العمليات المذكورة كالتالي:

متابعة وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان، ومتابعة لجان السير والعمل على حل كل المعوقات التي تواجه العمال بها، ومتابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة، ومتابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.