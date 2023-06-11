محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة قطور (صور)

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال مارثون امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال جولة مسائية لعدد من اللجان بمدارس مدينة قطور، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ياسر الجندي، رئيس مركز ومدينة قطور.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية مدرسة قطور الثانوية المشتركة، ومدرسة السادات الإعدادية بنات، ومدرسة السادات الابتدائية، كما حرص المحافظ على تفقد استراحة مبيت رؤساء اللجان، مؤكدًا على توفير كافة وسائل الراحة لهم.

وأشاد المحافظ بالتجهيزات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم، موجهًا باستمرار مرور اللجان للتأكد من توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة من المقاعد الحديثة ووسائل التهوية من المراوح وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء باستمرار نظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب توفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، مؤكدًا على توفير الأجواء والمناخ المناسب خلال فترة الامتحانات والتي تبدأ في 12 يونيو الجاري، وتستمر 13 يوليو القادم.

محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة قطور

محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة قطور