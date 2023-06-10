يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية عن أطعمة ومشروبات تساعدهم على التركيز في فترة الامتحانات دون الشعور بالقلق.

ويستعد طلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 لأداء الامتحانات بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق 12 يونيو 2023، لذلك ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل” للحصول على وصفات تساعد الطلاب على التركيز دون خوف من الامتحانات ولتثبيت المعلومات.

وتزامنا مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة، يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية أهم النصائح التي يجب أن يتبعها الطلاب ليتمكنوا من حل أسئلة الامتحانات دون قلق أو خوف وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

أطعمة ومشروبات تساعدك على التركيز في فترة الامتحانات

يستطيع الطلاب الآن الاهتمام بأنواع الأكل المناسب لهم في هذه الفترة قبل أداء الامتحانات للحصول على التركيز المطلوب وإليكم التفاصيل خلال السطور التالي:

1 - في البداية يلزم أن تهتم الأم بوجبة الفطار الأساسية لأنها مهمة جداً، ويجب أن تحتوي مائدة الطعام على أكلات تحتوي على فيتامينات وبروتين من البيض واللبن لأنه يعمل على تعزيز صحة الدماغ ويساعد على التركيز ونشاط الجسم.

2 - يمكن الاستفادة من فيتامينات اللحوم البحرية التي تعمل على تعزيز نمو وعمل الدماغ والخلايا العصبية.

3 - تستطيع الاعتماد أيضا على بعض المشروبات لزيادة التركيز وتقليل التوتر والضغط وإليكم أبرزهم:

عصير الليمون الذي يساعد على التركيز وتقليل التوتر.

الشاي بالليمون يحفز لتقليل القلق والتعب.

الموز باللبن يحفز نشاط المخ وتخفيف الخوف.

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