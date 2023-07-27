ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في الإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، وذلك عقب اعتماد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وظهور النتيجة النهائية على المواقع.

وأوضحت منطقة الإسكندرية الأزهرية، خلال بيان اليوم أنه تم إعلان النتيجة الخاصة بالمحافظة، وأسماء الأوائل بالثانوية الأزهرية في الإسكندرية كالتالي:

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

أوائل القسم العلمى

-خديجه خليل فرج أحمد - 645 درجة 99.23 %- الأول.

-سلمى ماهر بسيونى ابراهيم- 645 درجة -99.23%- الأول مكرر.

-مؤمن نصحى محمد- 644 درجة- 99.08%- الثالث.

-عمر محمود احمد سيد- 643 درجة- 98.92%- الرابع.

أسامه ناصر ابو المعاطي- 639 درجة-98.31% الخامس.

أوائل القسم الأدبي

-اسماء صابر جابر - 598 درجة -94.92%- الأول.

-محمد احمد ثابت 596 درجة -94.60% - الثاني.

-عبد الرحمن حسن احمد- 591 درجة- 93.81%- الثالث.

-آلاء إبراهيم على- 588 درجة- 93.33% - الرابع.

-مريم عبد العظيم سعد- 585 درجة- 92.86% -الخامس.

-الأدبي كفيف

-عبد الرحمن محمد سيد 401 درجة- 63.65% -الأول.

أزهرية الإسكندرية تهنئ الأوائل

وهنأت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الشيخ خميس محمد احمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وعلى مستوى منطقة الإسكندرية متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح الدائم، موجهين الشكر والتقدير والاحترام للجميع وبالتوفيق والنجاح الدائم والتقدم والازدهار لمنطقة الإسكندرية الأزهرية و طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بقسميها الأدبي والعلمي.