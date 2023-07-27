رابط نتيجة الثانوية العامة 1445، بدأت ترتفع محركات البحث، بهذه الكلمات البحثية، من طلبة وطالبات وأولياء أمور الثانوية العامة، مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برفع النتيجة، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على موقعها الالكتروني الرسمي، ليحصل عليها الطالب برقم الجلوس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 1445 بالتفصيل

ويستطيع للطالب الاستعلام عن النتيجة، من خلال الدخول الى موقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي

https://emis.gov.eg/

ثم يقوم الطالب باختيار بوابة التعليم الثانوي، والدخول على الرابط التالي:

http://thanwya.emis.gov.eg/

ومن اختيار نتيجة الثانوية العامة، ووضع رقم الجلوس، ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة، وستظهر درجات كل مادة والمجموع الكلي، الذي حصل عليه الطالب.

في ذات السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب نجاح عدد من المواد الدراسية لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

ويرصد "الدستور" في التقرير نسب نجاح المواد التي أعلنت عنها الوزارة، وجاءت كالتالي :

مادة اللغة العربية، نسبة نجاحها 90%

مادة اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها91%

مادة الكيمياء، نسبة نجاحها 88.9%

مادة الجغرافيا، نسبة نجاحها 91.6%

مادة الفيزياء، نسبة نجاحها91%

مادة التاريخ، نسبة نجاحها 90.2%

مادة الجيولوجيا، نسبة نجاحها 91.1%

مادة الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88.5%

مادة علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%

مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.