العلامات المبكرة للسرطان عند الأطفال

يعد الوعي بسرطان الأطفال خطوة مهمة لتذكير الآباء بأنه على الرغم من أن العديد من أمراض الطفولة ناتجة عن فيروسات ومشاكل شائعة أخرى، فمن الممكن أيضًا أن يصاب الأطفال بالسرطان، ومن المهم أن تكون على دراية بالأعراض التي قد تكون علامة على السرطان لدى طفلك مثل العدوى المتكررة أو الالتهابات الفيروسية الخطيرة أو فقدان الوزن أو ضعف الشهية أو الصداع أو الحمى غير المبررة التي لن تختفي .

يكشف خبراء الصحة عن كل شيء عن سرطان الأطفال وعلاماته وأعراضه من أجل التعرف المبكر عليه وما يجب على الوالدين معرفته، وفقًا لـ« Top Sante».

يسلط الخبراء الضوء على أن غالبية سرطانات الأطفال "قابلة للشفاء" إذا تم تشخيصها مبكرًا وعلاجها بشكل مناسب، لكن تشخيص سرطان الأطفال غالبًا ما يمثل تحديًا للأطباء العامين /وكذلك أطباء الأطفال لأن العلامات والأعراض غالبًا ما تشبه أمراض الطفولة الشائعة، وبالتالي غالبًا ما يكون هناك تأخير لمدة 6-8 أسابيع من ظهور الأعراض الأولى حتى التشخيص عند معظم الأطفال.

يرجع هذا إلى حد كبير إلى نقص الوعي وإساءة توزيع الأعراض من قبل الأسرة والأطباء العامين وغالبًا ما يُلاحظ أن الأسرة كانت ستحصل على 3-4 استشارات طبية في المتوسط قبل الوصول إلى أخصائي أورام الأطفال.

وبحسب « Top Sante»: «من المهم أن يكون الآباء على دراية ببعض العلامات والأعراض الشائعة التي قد تشير إلى إصابة طفلهم بالسرطان، يمكن أن يشمل ذلك التعب المستمر، والصداع، والألم أو التورم في المفاصل أو الأطراف، والحمى أو التعرق الليلي، وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط، والكدمات أو النزيف بسهولة، فإذا استمرت أي من هذه الأعراض، فمن المهم طلب المشورة الطبية من طبيب أورام الأطفال في أسرع وقت ممكن».

وتُعد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا هي اللوكيميا والأورام اللمفاوية والأورام الظهارية الخبيثة وأورام الحبل الشوكي وأورام الكلى، تشمل الأنواع الأحدث من السرطانات التي تم تحديدها مؤخرًا لدى الأطفال اللوكيميا والأورام اللمفاوية.

ويجب أن يكون الآباء على دراية بأي تغيرات في صحة أطفالهم مثل الكتل أو النتوءات غير العادية في الجسم، أو الصداع أو القيء المستمر، أو فقدان الوزن أو التعب، ويُعد الاكتشاف المبكر أمرًا أساسيًا لعلاج سرطانات الأطفال هذه، لذا من المهم أن يظل الآباء يقظين بشأن هذه العلامات والأعراض.

ووفقًا لـ« Top Sante» فمن المهم للغاية التعرف على العلامات والأعراض التالية التي يمكن أن تعطي أدلة مبكرة للاشتباه في الإصابة بسرطان الأطفال:

1- حمى غير مبررة تستمر لأكثر من أسبوعين ولا تستجيب لخطوط العلاج المعتادة.

2- قد يشير الشحوب غير المبرر والإرهاق المفرط إلى انخفاض الهيموجلوبين (خلايا الدم الحمراء).

3- سهولة حدوث كدمات أو نزيف قد يوحي بانخفاض إنتاج الصفائح الدموية، مثال: كدمات على الجلد، نزيف من الأنف واللثة.

4- تورم غير عادي في أي مكان في الجسم، على سبيل المثال (تورم في العنق، شعور صعب في البطن).

5- شكاوى من آلام الساق والعرج (ليس بسبب الصدمة).

6- صداع الصباح الباكر غالبًا ما يرتبط بالقيء المتكرر.

7- تغير مفاجئ في العين أو الرؤية مثل ظهور عتامة بيضاء عندما تومض مصباح يدوي في العين.