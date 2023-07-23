نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 ورابط الاستعلام عن النتيجة عبر الدستور

ترتفع معدلات البحث عن الاخبار المتداولة عن نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 كي يستعلم طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن مؤشرات النجاح وفق بيانات وزارة التربية والتعليم.



نسب النجاح في الثانوية العامة 2023



في هذا التقرير نوضح آخر ما تم نشره من بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسب النجاح في الثانوية العامة 2023.





نسب النجاح في مادة اللغة العربية 2023

في تصريح سابق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي كشف أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 90٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.



نسبة النجاح في مادة الفيزياء 2023

وتجاوزت نسبة النجاح في مادة الفيزياء 91%، وبلغ الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.9% من إجمالي عدد الطلاب.





نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية 2023

وبلغت نسبة النجاح في اللغة الثانية 91% فأكثر، وبلغ عدد الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد طلاب الثانوية العامة 2023.



نسبة النجاح في مادة الكيمياء 2023



وصلت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية2.4% من إجمالي عدد الطلاب.







نسبة النجاح في مادة التاريخ 2023



وتجاوزت نسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2%، وكان عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب.





نسبة النجاح في مادة الجغرافيا 2023

تجاوزت نسبة النجاح في مادة الجغرافيا في امتحانات الثانوية 91.6%، أما عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية 1.9% من إجمالي عدد الطلاب.





رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023



في تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم رضا حجازي أعلن النتيجة الثانوية العامة من المتوقع أن تظهر في بداية أغسطس القادم، وبمجرد اعتمادها واعلان أسماء الأوائل في امتحانات الثانوية العامة يتم إتاحة النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم.



يتيح موقع "الدستور" لمتابعيه رابط تسجيل البيانات لطلاب الثانوية العامة من أجل وصول نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 بمجرد ظهورها وإرسالها إليهم.

من خلال رابط موقع الدستور من هنا يمكن تسجيل بيانات الطالب المتمثلة في

الاسم

رقم الجلوس

البريد الإلكتروني

رقم التليفون

وبمجرد ظهور النتيجة تصل للطالب رسالة بها



