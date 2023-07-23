خوف وترقب.. طلاب الثانوية العامة يتحدثون عن اللحظات الأخيرة قبل ظهور النتيجة

تترقب آية أحمد، إحدى طالبات الثانوية العامة، اليوم الموعود لظهور النتيجة وتحاول إلهاء نفسها عن الأمر، تارة وأخرى لا تستطيع عدم التفكير في الأمر، رغم أنها أجابت بشكل جيد على أغلب المواد.

أية طالبة بالشعبة الأدبية، والتي اختارتها بسبب حبها الشديد في التاريخ، وترغب في الالتحاق بكلية الآثار، وفي حال عدم حصولها على المجموع اللازم ستدخل كلية الآداب قسم تاريخ: "أترقب النتيجة بشدة لأنها معلقة بحلمي وأرغب في الوصول إليه".

تحاول آية في الفترة الحالية إلهاء ذاتها عن التوتر الناتج عن انتظار نتيجة الثانوية العامة، عبر التنزه مع أصدقائها أو مشاهدة الأفلام، إلى جانب ذلك تحب آية قراءة كتب التاريخ، وهو ما يعزز من حبها ووصولها للكلية التي تحلم بالالتحاق بها.

اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة

تفصلنا أيام قليلة عن ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم موقع نتيجة الثانوية العامة 2023؛ لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها فور ظهورها.

ومن المقرر، وفق بيان التعليم، أن تنتهي الوزارة، من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد الدراسية بعد غد الثلاثاء، على أن يكون ظهور النتيجة خلال أول شهر أغسطس المقبل.

وبينت التعليم أن مؤشرات النجاح مرتفعة وكل طالب سوف يحصل على حقه كاملًا، لأن أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات تسير في جميع الكنترولات وفق معدلات متزنة ومتابعة مستمرة.

سارة: «لا أفكر سوى في يوم نتيجة الثانوية العامة»

حال آية ينطبق على كثيرين من طلاب الثانوية العامة، إذ تعيش سارة عويس، طالبة بالثانوية العامة نفس الشعور كل يوم، وتشعر بالخوف من النتيجة: "فيه مواد الامتحانات جت فيها صعبة، ودي اللي مسببة ليا التوتر والخوف أني أنقص في الدرجات بسببها".

قالت: "أعيش الآن حالة من التوتر والخوف في انتظار ظهور نتيجة الثانوية العامة، والتي بها يتحدد مصيري ومستقبل الكلية التي التحق بها، فمعنى أن تكون أحد طلاب الثانوية العامة هو ليس بالأمر الهين، لأن طلاب الثانوية العامة الآن يعيشون في خوف وترقب".

أضافت: "أرغب في الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات، لأن والدي كان يعمل في هندسة الحاسب وهو من حببني في تلك المجالات، ودفعني للمذاكرة ببرامج مكثفة من أجل النجاح في الثانوية العامة والالتحاق بها، وتحقيق حلمي في ذلك الأمر".

وعن إمكانية التحاق آية بأي بديل لكليات القمة الحالية مثل كلية الذكاء الاصطناعي، أوضحت أنها لا ترغب سوى في دخول الحاسبات والمعلومات أو الكليات المشابه التي توفر نفس الدراسة والمناهج والتخصص: "أنا أحب البرمجة والحاسبات".

ويبلغ طلاب الشعبة الأدبية 276.211 طالبًا وطالبة، والشعبة العلمي علوم 391.671 طالبًا وطالبة، بينما شعبة الرياضيات 98.658 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد لجان النظام والمراقبة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى محافظات الجمهورية، بينما عدد لجان سير الامتحان 2.098 لجنة بكل قطاع على مستوى محافظات الجمهورية.

أميرة: "أتمنى ظهور نتيجة الثانوية العامة بأسرع وقت"

لم يختلف الشعور لدى أميرة محمد، إحدى طلاب الثانوية العامة، والتي ترغب في الالتحاق بكلية الطب أحد كليات القمة، لذلك تخصصت في الشعبة العلمية، إلا أنها تشعر الآن بالخوف من النتيجة لاسيما مع اقتراب موعد الظهور: "حلمي صعب المنال وأحتاج مني مذاكرة لأيام طويلة لذلك أشعر بالخوف كلما اقترب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة".

أضافت: "لا أنام بشكل جيد خلال تلك الأيام وأتمنى ظهور النتيجة في أسرع وقت حتى يعرف كل طالب مصيره، والكليات المتاحة أمامه، والبحث عن بديل، لاسيما أن هناك طلابا مثلي لا يرون أي بديل سوى التمسك بالكلية التي يحلمون بها، لأنني أحلم بالطب ولم أضع بديلا إلى الآن".