الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات ميعرفوش يكدبوا" يستعرض نسب نجاح امتحانات الثانوية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

استعرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC" نسب النجاح لامتحانات الثانوية العامة 2023، إذ أعلن د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة 2023 لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9% ..

وأكدت الإعلامية منى عبدالغني أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.فيما تعد نسبة نجاح مادة الكيمياء هذا العام والتي وصلت لـ88.9% أعلى من نسبة نجاح العام الماضي، فقد بلغت نسبة نجاح مادة الكيمياء العام الماضي في عام 2022، نسبة نجاح 86.2%.

أضافت عبدالغني، أن الوزير كشف عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

وتابعت "بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا"، موضّحًا أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

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