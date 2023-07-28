الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل ظهورها.. طرق التسجيل لوصول نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب

طلاب
طلاب

ساعات ويتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد أن انتهت كنترولات الثانوية العامة من عمليات تصحيح جميع المواد التي امتحنها الطلاب في الفترة من 12 يونيو المنصرم وحتى 13 يوليو الجاري، وبدأت وزارة التربية والتعليم في رصد الدرجات وتدقيقها استعدادًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة. 

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

التسجيل لوصول نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب عبر الدستور 

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد مؤتمر صحفي بداية الأسبوع المقبل لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وبعدها سيتم توفير نتيجة 3 ثانوي عام عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الثانوية العامة .

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 على موقع الدستور

رابط الدستور للتسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتوفر جريدة “الدستور” رابط التسجيل لوصول نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب، حيث يستطيع الطلاب من خلاله تسجيل بياناتهم الآن على أن يتم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم فور اعتمادها من رضا حجازي وزير التربية والتعليم. 

رابط الدستور للحصول على نتيجة 3 ثانوي 

للتسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب عبر الدستور اتبع هذه الخطوات، ادخل عبر موقع جريدة الدستور أو اضغط مباشرة على الرابط التالي https://natega.dostor.org/، ثم اكتب اسمك ورقم جلوسك، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ثم اضغط على زر تسجيل البيانات، سيحتفظ موقع جريدة الدستور بكافة بيانات طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بالتسجيل المسبق، وسيتم إرسال نتيجة 3 ثانوي عام لهم فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم في بداية الاسبوع المقبل. 

وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يستطيع الطلاب الدخول مباشرة عبر الرابط السابق للحصول الفوري على نتيجة 3 ثانوي، وذلك بكتابة رقم الجلوس فقط فتظهر نتيجة الثانوية العامة بالمجموع الكلي. 

درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة، وذلك بالتزامن من استمرار أعمال كنترولات الثانوية العامة في رصد الدرجات وتدقيقها، ويحصل الطالب على درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة وذلك في حدود 10% من مجموع درجات المادة الواحدة. 

ويبلغ المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة 410 درجات، وتظهر نتيجة الثانوية العامة بالدرجات ويقوم الطلاب بتحويلها إلى النسبة المئوية.

ووفق بعض المصادر المطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وخلال المؤتمر سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ، ونسب النجاح في الثلاث شعب العلمي علوم ، علمي رياضيات، وأدبي , وسيتم بعدها توفير نتيجة 3 ثانوي عبر وزارة التربية والتعليم ، كما سيتم توفيرها عبر الدستور .

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد

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رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الدستور برقم جلوسك

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