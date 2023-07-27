رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 على موقع الدستور

أيام قليلة ويتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ، ويوفر موقع الدستور نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، حيث انتهت الآن عمليات تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة على أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأسبوع المقبل.

وتعرض الدستور رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 على موقع الدستور وخطوات التسجيل للحصول على نتيجة 3 ثانوي .

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 على موقع الدستور

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأسبوع المقبل وفق بعض التوقعات، ويوفر موقع جريدة الدستور رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي حيث يستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم وتصلهم نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها من الوزير ، وللحصول عليها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط مباشرة على رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 https://natega.dostor.org/

ثانيًا: كتابة اسم الطالب ، ورقم جلوسه ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الموبايل، وسيتم ارسال نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها .

وفور اعتماد النتيجة سيستطيع الطلاب الحصول عليها مباشرة من الرابط السابق بكتابة رقم الجلوس فقط والضغط على زر عرض نتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة للطالب .

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصحيح اوراق امتحانات طلاب الثانوية العامة ، وتتم حاليًا عمليات رصد وتجميع الدرجات وتدقيق النتيجة للتأكد من عدم وجود أي أخطاء بها .

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل ، لكن لم يتم تحديد يوم إعلانها من قبل الوزارة حتى الأن .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت طوال الأسبوع الجاري نسب النجاح في المواد التي تم تصحيحها وجاءت كالتالي:

مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وبلغت نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% .

مادة الفيزياء بلغت 91%، حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% .

ادة التاريخ بلغت 90.2%، نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% .

مادة الجغرافيا 91.6% ، حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% .