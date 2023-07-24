موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك عقب الانتهاء من عملية تصحيح باقي المواد، بعد أن أعلنت الوزارة عن نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها والتي تجاوزت أغلبها نسبة نجاح 90% ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أوضح وزير التربية والتعليم رضا حجازي عن توقعاته بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال بداية أغسطس الجاري مع استمرار عمليات تصحيح أوراق الامتحانات.

وتوفر وزارة التربية والتعليم رابط الكتروني للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، ويستطيع الطلاب الدخول عليه فور إعلان نتيجة 3 ثانوي ، وذلك بالضغط على الرابط التالي من هنا.

، واختيار بوابة مركز المعلومات، وبعدها بوابة الثانوية العامة ، وسيتم تفعيل أيقونة نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي.

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023

جاء توزيع درجات الصف الثالث الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع كالتالي:

التربية الدينية : 25 درجة 12.5 درجة

التربية الوطنية : 25 درجة 12.5 درجة

الإقتصاد والإحصاء : 50 درجة 25 درجة.

و توزيع درجات الصف الثالث الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع كالتالي: