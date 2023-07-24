الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد

جريدة الدستور

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك عقب الانتهاء من عملية تصحيح باقي المواد، بعد أن أعلنت الوزارة عن نسب النجاح في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها والتي تجاوزت  أغلبها نسبة نجاح 90% ، وتعرض الدستور في التقرير التالي  موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أوضح وزير التربية والتعليم رضا حجازي عن توقعاته بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال بداية أغسطس الجاري مع استمرار عمليات تصحيح أوراق الامتحانات. 

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 ورابط النتيجة عبر موقع نتائج الامتحانات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.. آخر الأخبار

وتوفر وزارة التربية والتعليم رابط الكتروني للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، ويستطيع الطلاب الدخول عليه فور إعلان نتيجة 3 ثانوي ، وذلك بالضغط على الرابط التالي من هنا.

، واختيار بوابة مركز المعلومات، وبعدها بوابة الثانوية العامة ، وسيتم تفعيل أيقونة نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي. 

كاتب صحفي يكشف الموعد المتوقع لظهور نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح (فيديو)

رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

اختتام أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة غدًا

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 مصر.. ونسب النجاح للشعبة العلمية والأدبية

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023

جاء توزيع درجات الصف الثالث الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع كالتالي: 

  • التربية الدينية :    25 درجة   12.5 درجة
  • التربية الوطنية :   25 درجة   12.5 درجة
  • الإقتصاد والإحصاء :  50 درجة  25 درجة.

و توزيع درجات الصف الثالث الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع كالتالي: 

  • اللغة العربية 80 درجة   40 درجة
  • اللغة الأجنبية الأولى      50 درجة   25 درجة
  • اللغة الأجنبية الثانية      40 درجة   20 درجة
  • الكيمياء      60 درجة   30 درجة
  • الفيزياء      60 درجة   30 درجة
  • الجيولوجيا  60 درجة   30 درجة
  • الأحياء      60 درجة   30 درجة
  • الرياضيات البحتة 60 درجة   15 درجة
  • الرياضيات التطبيقية      60 درجة   15 درجة
  • التفاضل والتكامل  30 درجة   15 درجة
  • استاتيكا      30 درجة   15 درجة
  • ديناميكا      30 درجة   15 درجة
  • التاريخ      60 درجة   30 درجة
  • الجغرافيا    60 درجة   30 درجة
  • الفلسفة والمنطق    60 درجة   30 درجة
  • علم النفس والاجتماع     60 درجة   30 درجة
  • الجبر والهندسة الفراغية  30 درجة   15 درجة.
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رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

نتيجه الثانويه العامه نتيجة 3 ثانوي توزيع درجات الصف الثالث الثانوي رضا حجازي بوابة الثانوية العامة بوابة مركز المعلومات

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