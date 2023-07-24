كاتب صحفى يكشف الموعد المتوقع لظهور نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي رفعت الفياض عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة المتوقع ونسب النجاح.

وقال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد، المذاع على قناة TEN، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أكد أن النسبة العامة للنجاح من المتوقع أن تصل لـ76% لعام 2023، وذلك نتيجة نجاح الطلبة في الدور الأول في جميع المواد الدراسية، والدور الثاني للطلبة الراسبين في مادة أو مادتين لتقرب نسبة النجاح الإجمالية في الثانوية العامة من 80% لـ81%.

وأوضح أن "المجاميع الفلكية التي كنا نراها في الثانوية العامة انتهت خاصة بعد تطبيق نظام الامتحانات بشكله الجديد، والذي يتمثل في الاختيار من متعدد والتصحيح الإلكتروني، ومن هنا أصبحت النتيجة تقترب من الهرم الطبيعي للنتيجة وليس الهرم المقلوب، خاصة أنه خلال الـ4 سنوات الماضية كان الهرم المقلوب على سبيل المثال الحاصلين على 90% فأكثر كانت تصل نسبتهم حوالى 37.5% من نسبة الناجحين في الثانوية العامة، حيث كانت تُعطي المجاميع الفلكية إيهامًا كاذبًا للطالب على أنه عبقري، والنظام الجديد للامتحانات عالج هذه الإشكالية".

وأشار إلى أن نسب التصحيح الإلكتروني ونسب النجاح في المتوسط مثل العام الماضي لا تشهد اختلافًا كبيرًا في الحد الأدنى في القبول للكليات والجامعات المختلفة مثل العام الماضي، متوقعًا ظهور نتيجة الثانوية العامة آخر شهر يوليو الحالي وبحد أقصى 1 أغسطس المقبل.