موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023 مصر.. ونسب النجاح للشعبة العلمية والأدبية

أوائل الثانوية العامة 2023، ارتفعت معدلات على جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، لمعرفة موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 في مصر، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 فى مصر

وتستكمل كنترولات تصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، أعمالها، للدخول في المرحلة الثانية لأعمال التقدير ورصد وتجميع الدرجات وتحديد أوائل الجمهورية، بالشُعب الثلاث، على نهاية الأسبوع الجاري.

نسبة نجاح المواد العلمية للثانوية العامة 2023

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازي، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء، والتي بلغت 88.9%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء، وجاءت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

نسبة نجاح المواد الأدبية للثانوية العامة 2023

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ، والتي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ، وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيعلن عن نتيجة الثانوية العامة 2023، في أول أغسطس القادم، في مؤتمر صحفي، مؤكدًا أن نتيجة الامتحانات مُبشرة، وأفضل من الأعوام الماضية.