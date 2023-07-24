لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل امتحان القدرات 2023

ترتفع معدلات البحث عن تفاصيل امتحان القدرات 2023 بعد فتح باب التسجيل فيها من السبت 15 يوليو 2023 عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.



امتحان القدرات 2023

في هذا التقرير نعرض تفاصيل امتحان القدرات 2023 والكليات التي تحتاج إلى امتحان قدرات للتقديم فيها مع توافق المجموع النهائي بالثانوية العامة.



يمكن حجز امتحان القدرات 2023 ومعرفة الشروط الخاصة بها من خلال موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وهو الموجود هنا.

ثم الضغط على "اضغط هنا للحجز".

يكون التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب

وبذلك تظهر بيانات الطالب وهي

رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومى - المحافظة

الادارة التعلمية التابع لها – المدرسة

الشعبة التي درسها الطالب علمية – هندسية – ادبية



ثم تظهر صفحة جديدة بها أنواع امتحان القدرات المتاحة للطالب والكليات



يسجل الطالب نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان الخاص بها وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار في كل كلية في يوم

مراجعة الاختيارات والتأكيد عليها

ويجب الضغط على المربع بجوار كلمة "أقر بأن

الرغبات المسجلة صحيحة ولن يمكننى التعديل بعد ذلك"

ثم الضغط على زر موافق



ثم طباعة الايصالات التي تحتوى على تاريخ وميعاد الامتحان بالكلية

مع العلم أن مدة امتحان القدرات يومين فقط، ولا يسمح للطالب بإعادة الاختبارات

وتكون الدرجة الكلية للاختبارات البدنية والمهارية 100 درجة، ودرجة الاختبارات البدنية 60 درجه، ودرجة الاختبارات المهارية 40 درجة، والحد الأدني لقبول الطالب أو الطالبة %60 من الدرجة الكلية للاختبارات بشرط ان يكون لائق في اختبار القوام والشخصي.



الكليات التي لابد من امتحان القدرات للتقديم فيها



كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان- دمياط – بنها – بني سويف

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

كليات التربية الرياضية بنين – بنات

شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

كليات الفنون الجميلة فنون – عمارة



كلية التربية الفنية جامعة المنيا

شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

كلية التربية شعبة التربية الفنية جامعة السويس.

كلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها بميت غمر ومنية النصر

شعبة المسرح التربوى