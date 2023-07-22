الآن.. رابط بوابة الحكومة المصرية 2023 للتقديم في اختبارات القدرات

زاد البحث عن رابط بوابة الحكومة المصرية 2023 قبيل أيام فقط من إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2022-2023 والذي يتم من خلاله كافة خدمات التنسيق بكافة المراحل التعلمية (عام، أزهر) بالإضافة إلى فتح باب التقديم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لدخول بعض الكليات في الجامعات المصرية.

رابط بوابة الحكومة المصرية 2023

أتيح رابط بوابة الحكومة المصرية 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية التقديم في الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية بكافة أنواعها وفقا لمجموع التنسيق الذي أعلنت عنه كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من يوم 1-30 يوليو 2023.

بوابة الحكومة المصرية 2023 للتقديم في اختبارات القدرات

كما توفر البوابة خدمة التقديم على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم في كلية (الفنون التطبيقية والفنون الجملية وكلية الإعلام وكلية التمريض، التربية الرياضية،….) وبعض الكليات التي يتطلب الالتحاق بها توافر بعض القدرات التي تسهل عملية استيعاب المناهج الدراسية بالإضافة إلى خدمات التنسيق لطلاب المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية.

خطوات تسجيل اختبارات القدرات 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من 15 يوليو الجاري وحتى يوم 3 أغسطس 2023 للتقديم في اختبارات القدرات التي يؤديها الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات معينة تتطلب مهارات خاصة ويجب على الطالب اجتيازها قبل الالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وإليكم خطوات التقديم:-

الدخول عبر موقع مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة اختبارات القدرات.

تحديد الكلية المراد أداء اختبارات القدرات بها.

تسجيل بيانات المدرسة والإدارة التعلمية التابع لها الطالب.

كتابة بيانات الطالب الراغب في أداء اختبارات القدرات.

تحميل كافة الأوراق المطلوبة.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023-2024

تنطلق المرحلة الأولى من التسنيق الجامعي عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي 2022-2023 حيث يتم الإعلان عن الحد الأدني للقبول لطلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وذلك في أول شهر أعسطس 2023.

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موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023