15 ألف طالب يسجلون على موقع التنسيق لاجتياز اختبارات القدرات بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن أعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق باختبارات القدرات للعام الحالي، حيث وصل عدد الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق لإجراء الاختبارات بكليات جامعة حلوان حتى الآن هو ١٤٨٢٧ طالبًا وطالبة.

ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وأوضحت جامعة حلوان أن هناك مجموعة من الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وهي كليات:

١-الفنون الجميلة (فنون).

٢-الفنون الجميلة (عمارة).

٣-كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

٤-كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

٥-كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

٦-كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة.

٧-كلية التربية الرياضية بنين بالهرم.

هذا وتشير آخر الاحصائيات بجامعة حلوان، وفقا لما أعلنه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أعداد الطلاب الذين سجلوا على موقع اختبارات القدرات بجامعة حلوان وسددوا الرسوم هو ٤٥٧٢ طالبا وطالبة، وقام بأداء الاختبارات ١١٤٥ طالبا وطالبة حتى الآن.

جدير بالذكر أن هناك مجموعة من الخطوات لتسجيل الطلاب لاختبارات القدرات وهي:

أولا: يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات خلال الفترة من 15/7/2023 حتى 27/7/2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق موعدا مبدئيا للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.

ثانيا: يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان، وذلك للحصول على كود الدفع الإلكتروني من خلال اللينك التالي:

http:// kodrat.helwan.edu.eg/

عند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.

ثالثاً: يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ التالية (مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت) ما عدا فوري.

رابعاً: يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الإلكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:

http:// kodrat.helwan.edu.eg/

خامساً: يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.

سادساً: ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

سابعاً: يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.