موقف طلبة الثانوية العامة المؤجلين من اختبار القدرات وموعد التسجيل

قال السيد عطا المشرف العام على التنسيق، إن طلبة الثانوية العامة، الذين أجلوا بعض المواد للدور الثاني، من حقهم أيضًا التسجيل على موقع التنسيق، لاجتياز اختبار القدرات، إن كانوا يرغبون في الالتحاق بإحدى الكليات المهارية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "من حقه يعمل امتحان قدرات، لأنها بتفتح مرة واحدة، لأنه يتم تحديد الحد الأدنى للمجموع، وفقًا لعدد الطلاب الذين خضعوا لاختبارات القدرات، لذلك حتى لو مأجل لدور ثاني يعمل اختبار قدرات الآن".

ولفت إلى أن الوزارة لغت اختبار القدرات لكليات الإعلام والتمريض، للتخفيف عن كاهل الطالب، ويتبقى الاختبار شرط للالتحاق بإحدى الكليات المهارية، وهي فنون جميلة، فنون تطبيقية، وتربية موسيقية، وتربية رياضية.

موعد التسجيل لاختبار القدرات

وأشار إلى أن التسجيل للخضوع لاختبار القدرات بدأ أمس السبت، وينتهي يوم 27 يوليو الجاري، وعلى أي طالب يريد الالتحاق بكلية من الكليات التي تتطلب اجتياز اختبار قدرات، أن يسجل لتحديد موعد له لإجراء الاختبار.