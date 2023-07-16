ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موقف طلبة الثانوية العامة المؤجلين من اختبار القدرات وموعد التسجيل

طلبة الثانوية العامة
طلبة الثانوية العامة المؤجلين

قال السيد عطا المشرف العام على التنسيق، إن طلبة الثانوية العامة، الذين أجلوا بعض المواد للدور الثاني، من حقهم أيضًا التسجيل على موقع التنسيق، لاجتياز اختبار القدرات، إن كانوا يرغبون في الالتحاق بإحدى الكليات المهارية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "من حقه يعمل امتحان قدرات، لأنها بتفتح مرة واحدة، لأنه يتم تحديد الحد الأدنى للمجموع، وفقًا لعدد الطلاب الذين خضعوا لاختبارات القدرات، لذلك حتى لو مأجل لدور ثاني يعمل اختبار قدرات الآن".

ولفت إلى أن الوزارة لغت اختبار القدرات لكليات الإعلام والتمريض، للتخفيف عن كاهل الطالب، ويتبقى الاختبار شرط للالتحاق بإحدى الكليات المهارية، وهي فنون جميلة، فنون تطبيقية، وتربية موسيقية، وتربية رياضية. 

 

موعد التسجيل لاختبار القدرات 

وأشار إلى أن التسجيل للخضوع لاختبار القدرات بدأ أمس السبت، وينتهي يوم 27 يوليو الجاري، وعلى أي طالب يريد الالتحاق بكلية من الكليات التي تتطلب اجتياز اختبار قدرات، أن يسجل لتحديد موعد له لإجراء الاختبار.

أداء اختبارات القدرات موعد التسجيل لاختبار القدرات من يحق له التسجيل لاختبار القدرات

مواد متعلقة

"تحيا مصر": 5 ملايين جنيه تكلفة فك كرب الغارمين والغارمات

بدأ منتصف مايو.. تفاصيل المرض الغامض فى قنا

كاتبة صينية: بكين تعمل على منع وقوع العالم في الخمول الاقتصادي

أصوات ألمانية تطالب بالحد من الاعتماد على الصين.. باحث يكشف الأسباب

عمرو الديب: السلاح النووي الورقة الأهم في يد روسيا بالحرب الأوكرانية

هند الضاوي: روسيا لن تتردد في استخدام النووي إذا شعرت بأن أمنها مهدد

"الشكاء البكاء".. أستاذ نفسى: ابعدوا عن هذا النوع من الأصدقاء

الرئيس السيسى يدعو لتبنى مقترح إطلاق مبادرة "فريق إفريقيا لحشد الموارد"

الأكثر قراءة

"الحقني أنا بموت".. عروس الدقهلية ماتت ليلة فرحها بنزيف حاد (فيديو)

النقض تؤيد حكم الإعدام شنقاً لقاتل طالبة يمنية

تحديث.. سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري

الباز ينفى حدوث تحريك لسعر الصرف: "أثق فى كلام الرئيس السيسى"

انخفاض سعر الذهب في ختام التعاملات المسائية

8 أغسطس.. محاكمة جديدة لمرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز