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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أخر موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

طلاب
طلاب

أخر موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني محور اهتمام مئات الألاف من الحاصلين على الشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي 2022-2023 حيث فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في المدارس الثانوية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 للتقدي بشكل إلكتروني دون أي تدخلات بشرية تحول دون إلتحاق الطلاب بالتعليم الذي يتناسب معهم.

أخر موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من يوم 1 - 30 يوليو 2023 للتقديم في 1 ثانوي بالمدارس الحكومية بأنواعها المختلفة حيث يتم التقديم من خلال منصة التنسيق التابعة للوزارة ويشترط إتمام كافة إجراءات التقديم الإلكتروني لحفظ الطلب.

يدخل طالب الحاصل على الشهادة الإعدادية 2022-2023 الراغب في التقديم في المدارس الثانوية الحكومية بأنواعها المختلفة (الثانوي العام، الثانوي الفني، مدارس ما بعد الإعدادية،….) والتي تتلخص فيما يلي :- (الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، محافظة الإقامة، نوع التعليم المراد الالتحاق به).

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خطوات التقديم في 1 ثانوي 2023

يستطيع الطلاب التقديم في أولى ثانوي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة التقديم في 1 ثانوي .
  • تحديد نوع التعليم الثانوي المراد الالتحاق به (عام، فني، مدارس ما بع الإعدادية).
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في التقديم (الاسم، الرقم القومي، محل الإقامة،….).
  • تسجيل المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.
  • كتابة اسماء 3 مدارس من المدارس الثانوية لنفس نوع التعليم الراغب فيه الطالب.
  • تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ثانوي 2023

أخر موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني والأوراق المطلوبة تساؤلات يطرحها الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والراغبين في التقديم في 1 ثانوي عام والتي تتلخص فيما يلي :-

  • شهادة الإعدادية موضح بها درجات الطالب.
  • شهادة ميلاد الطالب مميكنة.
  • عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب.
  • صورة من بطاقة ولي المر.
  • استمارة التقديم الإلكترونية.
  • إيصال المصروفات الدراسية من البريد و 3 صور منه.

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