في ذكرى ميلادها.. جوائز حصدتها وردة الجزائرية خلال مشوراها الفني

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة وردة الجزائرية التي رحلت عن عالمنا يوم 17 مايو عام 2012 إثر إزمة قلبية ودفنت في بلدها الحبيب الجزائر.

وقدمت الفنانة القديرة وردة الجزائرية العديد من الأعمال الفنية التي ما زالت قريبة للقلب إلى وقتنا هذا، وكانت بدايتها في الغناء بفرنسا، وكانت تقدم الأغاني للفنانين المعروفين وأبرزهم الراحلة أسمهان وكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وكانت بدايتها الحقيقية في عالم الغناء والشهرة عندما أطلقت أغنية “ أوقاتي بتحلو ” في عام 1979 في حفل فني من ألحان سيد مكاوي، لتتوالى الأعمال الفنية لتترك وردة الجزائرية بصمة كبيرة في عالم الغناء، ولم تتوقف هنا بل قدمت العديد من الأعمال السينمائية المميزة التي عشقاها الجماهير لتشارك في 6 أعمال فقط خلال مسيرتها.

أبرز أعمال وردة الجزائرية السينمائية:" فيلم ألمظ وعبده الحامولي في عام 1962 - فيلم أميرة العرب في عام 1963 - فيلم صوت الحب في عام 1973 - فيلم حكايتي مع الزمان في عام 1974 - فيلم آه يا ليل يازمن في عام 1977 - فيلم ليه يا دنيا في عام 1994".

جوائز حصدتها وردة الجزائرية خلال مشوراها الفني

حصلت الفنانة وردة الجزائرية على العديد من الجوائز خلال مسيرتها إليكم أبرزهم:

1 - جائزة المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية باعتبارها أفضل مطربة عربية لعام 2009.

2 - جائزة أفضل أغنية لبنانية "أيام" والتي طرحت بعد وفاتها في جوائز الموريكس دور لعام 2014.

3 - تكريمها بموريكس الوفاء خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2012.

4 - تكريمها خلال مهرجان كان السينمائي في 2013 بجناح الجزائر من خلال عرض فيديو كليب أغنية "أيام".

5 - تكريمها بوسام مصف الاستحقاق الوطني الجزائري عام 1985.

6 - تكريمها بوسام نيشان الوسام العلوي عام 1990.

7 - تكريمها بوسام نيشان الفنون والآداب عام 1980.