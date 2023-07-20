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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 3 أغسطس

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس القادم.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، وتعويضًا عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري.

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد قد أعلن عن فتح باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري.

وتُجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، وهذه الكليات هي: كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس.

وتهيب الوزارة بالطلاب سرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg لأداء اختبارت القدرات.

وزارة التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الثانوية العامة اختبارات القدرات تنسيق القبول بالجامعات

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