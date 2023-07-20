موعد اختبارات القدرات للكليات المختلفة لطلاب الثانوية العامة 2023

موعد اختبارات القدرات لجميع الكليات لطلاب الثانوية العامة 2023.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها عبر محرك “جوجل”.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر .



موعد اختبارات القدرات لبكليات لطلاب الثانوية العامة 2023

تنتهى 28 يوليو

بدأت منذ أيام، اختبارات القدرات لعدد من الكليات التى تحتاج إلى مهارات خاصة كشرط للالتحاق بها لطلاب الثانوية العامة ومن المرجح أن تنتهى 28 يوليو 2023 وذلك وفقا للضوابط التي أعلنتها وزارة التعليم العالي عند بدء التسجيل لاختبارات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها «أجنبية وعربية» والشهادات الثانوية الفنية.

تعرف على الكليات التى تحتاج لاختبار قدرات 2023 للالتخاق بها:

التعليم الغالى يحدد المليات ابتى لها امتحان قظرات 2023:

حسب بيان نشره موقع وزارة التعليم العالى منذ ايام مضت ووفقا لتنسيق الجامعات 2023 – 2024، فإن الكليات التي لها امتحان قدرات لهذا العام هي (كليات التربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية النوعية "فنية- موسيقية- المسرح التربوي" وكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة «فنون – عمارة» وكليات التربية قسم «فنية – موسيقية»)

كليات الغى لها اختبار القدرات لهذا العام 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال موقعها الإلكترونى، عن عدد من الكليات ألغيت اختبارات القدرات بها 2023 -2024، وهى كليات “الإعلام والتمريض والمعهد الفني للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي”.

ويتضمن تنسيق الجامعات 2023 إلغاء الاختبارات «المعرفية»، التي كانت مدرجة مع اختبارات القدرات للكليات، واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات «المهارية» بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

موعد اختبارات الكليات 2023

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023

من خلال الموقع الإلمترونى للمجلس الاعلى للجامعات يمكن لطلاب الثانوية الراغبيى فى دخول كلية الفنون الحميلة الاستعلام عن التفاصيل وشكل الاختبارات وطبيعتها

وتشترط كلية الفنون الجميلة على الطلاب الراغبين في الالتحاق بها في تخصصي الفنون والعمارة اجتياز اختبارات القدرات لهذين التخصصين، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون معرفيا، فكريا، ومهاريا أو دراسة العمارة، من خلال اختبار مهاري.

تسجيل اختبارات القدرات 2023 -2024

أتاح المجلس الاعلى للجامعات التسجيل في اختبارات القدرات “2023 -2024”، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذى اتاحه المجلس عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق واختيار تبويب اختبارات القدرات.

كتابة بيانات الرقم القومي، ورقم الجلوس.

ستظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب «علمية، هندسية، أدبية») وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

تظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

يختار الطالب نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية.

طباعة إيصال التسجيل في القدرات، والذي يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.



امتحان قدرات تمريض 2023



ووفقا لقرارات التنسيق، فقد ألغيت اختبارات قدرات كليات التمريض 2023 -2024.

متحان قدرات كلية الفنون التطبيقية ٢٠٢٣:

وبدأت كلية الفنون التطبيقية ى استقبال طلبات التقديم في اختبار القدرات للالتحاق بها.