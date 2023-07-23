رئيس جامعة قناة السويس: اختبارات القدرات بالتربية الرياضية تهدف لتحقيق المعايير المطلوبة

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور أن الهدف من اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية هو قياس قدرة الطالب الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارية من خلال مجموعة من الاختبارات والتي تتم على يومين.

وأوضح ناصر - وفقا لبيان للجامعة - أن الكشف الطبي المبدئي على الطلاب يتم بواسطة أطباء متخصصين بهدف الكشف على سلامة القلب والصدر والصحة العامة للطالب لأداء الاختبارات، ثم قياس الطول، بحيث لا يقل طول الطالب عن 165 سم، والطالبة عن 155 سم، ويستثنى من ذلك الأبطال الدوليين و الأولمبيين المشاركين والحاصلين على البطولة خلال الثلاث سنوات قبل الالتحاق باختبارات القدرات، مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن الاختبارات تشمل قياس الوزن، وتراعى العلاقة بين الطول والوزن بالمعايير العلمية، وبعد ذلك يتوجه الطالب لأداء الاختبارات البدنية ؛ بهدف قياس مدى الاستعداد البدني، موضحا أن لجات الاختبارات استقبلت حتى الآن 280 طالبا وطالبة.