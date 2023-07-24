اختتام أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة غدًا

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم إن الكنترولات ستنتهي من أعمال تصحيح جميع مواد امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، غدًا الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن الكنترولات تستكمل تصحيح وتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، للدخول في المرحلة الثانية لأعمال التقدير ورصد وتجميع الدرجات وتحديد أوائل الجمهورية، بالشعب الثلاثة، بداية من يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لاعتماد النتيجة وإعلانها بشكل رسمي.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 في أول أغسطس المقبل، مؤكدًا أن نتيجة الامتحانات مبشرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، على أن يكون موعد فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة من نتائج 2023، في اليوم التالي لإعلان نتيجة ثانوية 2023 رسميًا، لمدة شهر من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها وإعلانها رسميًا.

وستتم إتاحة رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطالب الاستعلام عنها من خلال الدخول إلى موقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم واختيار بوابة التعليم الفني، على أن يقوم الطالب باختيار نتيجة الثانوية العامة، ووضع رقم الجلوس، ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة، وستظهر درجات كل مادة والمجموع الكلي.