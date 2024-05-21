ما حقيقة وصول متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. استشارى المناعة يكشف (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس كورونا ما زال يشكل تهديدًا مع ظهور متحورات جديدة، رغم عدم اختفائه بشكل كامل.

أشار الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إلى أن الفيروس ينتشر حاليًا في فصل الربيع، المعروف بتغيراته الجوية المفاجئة والأمراض الفيروسية، مؤكدًا على أن متحورًا جديدًا من الفيروس قد ظهر في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنه لم يصل إلى مصر حتى اللحظة.

تطرق "الحداد" في حديثه إلى أن الأعراض التي يسببها المتحور الجديد تشبه إلى حد كبير أعراض نزلات البرد والأمراض التنفسية، مثل السعال الحاد وارتفاع درجة الحرارة وصعوبات البلع، وأضاف أن معظم المصابين في مصر يتعافون بالراحة وتناول السوائل والفيتامينات دون الحاجة إلى المضادات الحيوية أو اتباع بروتوكولات علاجية خاصة.

وأكد "الحداد" على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض، خاصةً لدى الأطفال وكبار السن، وذلك عند استمرار ارتفاع درجة الحرارة ووجود صعوبات في التنفس والسعال الشديد، وشدد على أهمية الوعي والاستعداد لمواجهة هذه المتحورات الجديدة.