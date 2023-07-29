السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تبدأ الأحد.. كيفية التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

يبحث آلاف من طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم عن كيفية التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر جوجل، وذلك عقب أن أعلن الدكتور محمد الضويني، بصفته وكيل الأزهر الشريف أنس رسميا نتيجة الثانوية الأزهرية وذلك بنسبة نجاح صادمة وصلت حوالي 52.38%.

كيفية التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وتستعرض "الدستور" في السطور القادمة، موعد التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وكيفية التظلم.

وفيما يخص فتح باب التظلمات على نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2023 فسوف يتم ذلك بدءا من يوم الأحد الموافق يوم 30/7/2023م، وسوف تفعل منظومة التظلمات الإلكترونية في جميع الإدارات التعليمية وذلك على مستوى الجمهورية.

قيمة رسوم التظلم على المادة في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ويقدم التلميذ الطعن في المنطقة ويدفع الرسوم المقررة وسيطلع على ورقة إجابته وعلى نموذج إجابة المادة المتظلم بها، وسيبدي ملاحظاته، ثم ستظهر النتيجة إلكترونيا في بوابة الأزهر عقب خمسة عشر يوما من يوم التعارف، وأنه ستبلغ قيمة رسوم الطعن في المادة الواحدة مبلغ مائة جنيه، وستعلن نتيجة الطعون على بوابة الأزهر.

ويحق للتلميذ استرداد الرسوم التي قام بدفعها وذلك في حال تعديل الدرجات لصالحه، وسوف يتم اتخاذ إجراءات رادعة وتكون ضد من يثبت أنه أخطأ بحق أي طالب في التصحيح، ومهنئا جميع الناجحين ويكون متمنيا لهم دوام التفوق والتميز.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 

ويمكن الحصول علي نتائج الثانوية الأزهرية من  هنا.

وأناب فضيلة الإمام الأكبر “الدكتور أحمد الطيب”، شيخ الأزهر الشريف، أنس الخميس، الدكتور محمد الضويني، بصفته وكيل الأزهر لاعتماد نتائج امتحانات الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية في العام الدراسي 2022 /2023م.

وجاءت نسب نجاح الثانوية الأزهرية لعام 2023 في القسم العلمي بنسبة 59.34٪، وبلغ عدد الطلبة المتقدمين في القسم العلمي عدد (50738) طالبًا وطالبة، ومن البنين عدد(27435) طالبًا، وعدد (23303) طالبات.

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بالرقم القومي نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 

ويتاح لأولياء أمور وطلبة الثانوية الأزهرية إمكانية الحصول على نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2023 ببوابة الأزهر، وذلك يكون من خلال رابط خاص يتاح للطلاب الدخول عليه من خلال إدخال الرقم القومي من هنا من أجل الحصول على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 من خلال الاسم ورقم الجلوس. 

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