رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 المنيا وخطوات الحصول عليها إلكترونياً

نتيجة الثانوية العامة 2023 المنيا وخطوات الحصول عليها إلكترونياً من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023.

وتزداد عمليات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بمحافظات جمهورية مصر العربية، ويهتم أبناء محافظة المنيا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالخطوات، وذلك وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 المنيا.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بمحافظة المنيا، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها يومياً للحصول على رابط لنتيجة الثانوية العامة 2023 المنيا، فور اعتمادها برقم الجلوس كما يستطيع الطلاب وأولياء الأمور التسجيل من خلال الرابط التالية أضغط هنا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 المنيا وخطوات الحصول عليها إلكترونياً

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، التي سوف يتم خلال ساعات تحديد موعد لعقد المؤتمر الصحفي من أجل اعتماد وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني "الدكتور رضا حجازي"، نتائج الثانوية العامة 2023، منوها أنه سوف يتم تحديد موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك تزامناً مع ميعاد انتهاء كننترلات الثانوية العامة من جميع أعمال رصد الدرجات والمراجعة بنتيجة الثانوية العامة 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا

1 - يقوم الطالب أو ولي الأمر بكتابة اسم الطالب أو الطالبة بكامل من خلال الدخول اولا عبر رابط وزارة التربية والتعليم هنا.

2 - ثم يقوم ولي الأمر بكتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة والتأكد منه.

3 - ثم يجب كتابة البريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر.

4 - وفي الخطوة الأخيرة عقب إدخال كافة البيانات بشكل صحيح يقوم الطالب أو ولي الأمر بالضغط على سجل الآن.