الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يجيب موقع الدستور على السؤال الذي ارتفعت معدلات البحث عنه في كل الوسائل المختلفة وهو "هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟" وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية أمس الخميس 27 يوليو 2023 وترقب طلاب الصف الثالث الثانوي نتيجة الثانوية العامة مصر للعام الدراسي 2022/2023.

 

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟

 

نجيب في هذا التقرير على سؤال طلاب وطالبات الثانوية العامة عن حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وفق ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

حتى الآن لم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023  والإعلان الرسمي عن أسماء أوائل الثانوية العامة وبالتالي لم تظهر نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم.

في تصريح سابق أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة تظهر في بداية شهر أغسطس أي الأسبوع القادم وفق هذا التصريح ومن المتوقع أن تظهر خلال أيام قليلة. 

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

 

يقدم موقع الدستور لمتابعيه رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلان أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

 

من خلال الرابط التالي يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة  فور ظهورها ويمكن حاليا تسجيل بيانات الطالب كرقم الجلوس واسمه ورقم تليفونه والبريد الالكتروني للحصول على النتيجة من خلال موقع الدستور 

الرابط موجود هنا https://natega.dostor.org/

 

آخر أخبار موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

 

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 

 

عدد طلاب  الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات نهاية الفصل الدراسي 2022/2023 ومنتظرين نتيجة الثانوية العامة 2023 وأدوا امتحانات في الفترة من الاثنين 12 يوليو 2023 وحتى الخميس 13 يوليو  783025 طالبا وطالبة.

 بحيث يبلغ عدد طلاب الشعبة الادبية  276211 طالبًا وطالبة وعدد طلاب الشعبة العلمية 391671 طالب وطالبة عددطلاب شعبى العلمي رياضة 98658 طالب وطالبة . 

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2023 في المستشفيات  34 طالبًا وطالبة

و عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة في مراكز التأهيل 80 طالبًا

وعدد الطلاب الذين ادوا امتحانات الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا عددهم 824 طالبًا 

 وبلغ عدد الطلاب المكفوفين الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2023 هم  255 طالبًا وطالبة.

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تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

 

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