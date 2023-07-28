Nategtk.. توقيت الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

يتابع طلاب الثانوية العامة أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر وموعد ظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة ونسب النجاح في كل مادة ونسبة النجاح في النتيجة وفقا لأخر التصريحات.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

وحصل الدستور على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور لهذا العام الدراسي 2023 / 1444 عقب اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بعد اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمي علوم ورياضة وادبي .

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

اعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل مادة وجاءت كالتالي

٨٨.٩٪؜ نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء، نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب.

٩٠.٢٪؜ نسبة النجاح في التاريخ، سبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب.

٩١.٦٪؜ نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا، حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب

٩١٪؜ نسبة النجاح في امتحان الفيزياء، حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب .

91.1 % نسبة النجاح فى مادة الجيولوجيا، نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب.

88.5 % نسبة النجاح فى الرياضيات التطبيقية، نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب.

93.9 % نسبة النجاح فى مادة علم النفس والاجتماع، حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب .

91.3% نسبة النجاح فى امتحانات اللغة الأجنبية الأولى ، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

ويمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 للعام المنصرم من خلال جريدة الدستور عبر هذا الرابط من خلال رقم الجلوس فقط https://natega.dostor.org/

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة مصر 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تحذر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل الكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وتناشد الوزارة الطلاب وأولوياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولوياء الأمور بهدف جمع الأموال.

كما تناشد الوزارة كافة وسائل الاعلام المختلفة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بكافة المعلومات الخاصة بمؤشرات وموعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.