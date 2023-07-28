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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وسط توقعات بظهورها غدًا السبت الموافق 29 يوليو 2023 ، ومن المقرر قبل إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي أن ينظم وزير التربية والتعليم رضا حجازي مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ، واعتماد نتيجة 3 ثانوي ، ثم توفيرها إلكترونيًا وبالمدارس.

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا

 

ترددت الكثير من المعلومات حول إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 غدًا السبت، مع انتهاء كنترولات الثانوية العامة من تصحيح جميع الامتحانات وإعلان نسب النجاح في كل مادة ، وبدأ المرحلة الثانية من عمليات التصحيح وهي رصد  الدرجات استعدادًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة . 

ولم يصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي أخبار حول الموعد الدقيق لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ، وكل ما صدر عن إعلان نتيجة 3 ثانوي هو مجرد تكهنات حتى الآن .

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ورابط النتيجة

قبل ظهورها.. طرق التسجيل لوصول نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب

وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي ، وسيتم خلال إعلان نسب النجاح للشعب الثلاث ، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة العشر من كل شعبة ، كما سيتم اعتماد نتيجة 3 ثانوي ليتم توفيرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي  

https://moe.gov.eg ،  وستقوم وزارة التربية والتعليم بتنشيط رابط نتيجة اثلانوية العامة فور اعتمادها من الوزير ، ليستطيع الطلاب الوصول إليها بسهولى ، كما سيتم توفير نتيجة الثانوية العامة في جميع مدارس الجمهورية بعد إرسال نسخ منها إلى مديريات التربية والتعليم . 

 

 

رابط نتيجة 3 ثانوي عبر الدستور 

 

توفر موقع جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة ، ويستطيع الطلاب من الآن تسجيل بياناتهم ليتم إرسال نتيجة الصف الثالث الثانوي فور إعلانها ، ويمكنك ذلك من خلال الضغط على الرابط التالي 2023 https://natega.dostor.org/ ، كتابة اسم الطالب ، ورقم جلوسه ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الموبايل، وسيتم ارسال نتيجة الثانوية العامة 2023  فور اعتمادها ، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة 3 ثانوي مباشرة من الرابط السابق بكتابة رقم الجلوس فقط والضغط على زر عرض نتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023  للطالب . 

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نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. رابط الوزارة للاستعلام والخطوات

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رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 على موقع الدستور

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رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

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