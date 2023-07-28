الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

نتيجة الثانوية العامة 2023.. استعلم عن نتيجتك عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

توفر بوابة الثانوية العامة نتيجة الصف الثالث الثانوي فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، ومن المتوقع أن تعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا بداية الاسبوع المقبل لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ومؤشرات النجاح وإعتماد نتيجة الثانوية العامة وتوفيرها عبر بوابة الثانوية العامة التابعة للوزارة .

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة 

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي، وذلك عبر الرابط الذي توفره الوزارة، حيث لجأت الوزارة في السنوات الماضية إلى توفير نتيجة الثانوية العامة عبر بوابتها الإلكترونية مع توفيرها في جميع مدارس الثانوية العامة مجانًا للطلاب.

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الدستور برقم جلوسك

وللاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة، قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: https://moe.gov.eg ، قم باختيار الخدمات الإلكترونية، اختار أيقونة بوابة مركز المعلومات، اضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة، والتي ستوفر نتيجة 3 ثانوي  فور اعتمادها من الوزير .

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الدستور 

توفر جريدة "الدستور" نتيجة الصف الثالث الثانوي عقب اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، ويمكنك زيارة الرابط التالي للحصول على نتيجة 3 ثانوي https://natega.dostor.org/.

ولكي تصل لك نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها عبر رقم الموبايل أو بالبريد الالكتروني، قم بتسجيل بياناتك الآن عبر نفس الرابط السابق  لكي تصل لك نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 

أوضحت مصادر مطلعة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة مطلع الأسبوع المقبل خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم رضا حجازي حيث تم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة واعتماد النتيجة وتوفيرها عبر المنصات الالكترونية . 

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن نسب النجاح في مواد الثانوية العامة والتي تجاوزت جميعها 90%، وتعكف كنترولات الثانوية العامة خلال هذه الايام إلى رصد الدرجات وتدقيقها لتجنب الأخطاء بعد أن انتهوا من تصحيح كافة المواد . 

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رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 على موقع الدستور

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رابط الدستور للتسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

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