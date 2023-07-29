رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023:

لكى يتمكن الطالب أو ولى الأمر من استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 فيكون ذلك من خلال اتباع عدة خطوات وهى كالتالى :

الخطوة الأولى

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

الخطوة الثانية :

اختيار "نتائج الثانوية العامة "

الخطوة الثالثة :

كتابة بيانات التلميذ ورقم لاجلوس والاسم بشكل صحيح

الخطوة الرابعة

ملأ الخانات بجميع البيانات المطلوبة

الخطوة الخامسة والأخيرة :

الضغط على جملة "عرض النتائج "

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصرى نشر فى وقت سابق مقطع فيديو للوزير رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتحدث خلاله عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس القادم، وذلك سوف يكون من خلال مؤتمر صحفى يعقد فى مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية الجديدة حسب ما صرح به الوزير خلال الفيديو المذاع.

وعلى صعيد متصل، تواردت أنباء عن نية عقد مؤتمر وزارة التربية والتعليم فى العاصمة الإدارية فى الأيام القليلة القادمة، على أن يتم نشر أسماء الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية، كما سيتم كشف مؤشرات النجاح في هذا العام ومقارنتها العام السابق، وكذلك سوف يتم الكشف عن المؤشرات العامة لتنسيق الكليات للعام الدراسي القادم.

مؤشرات تنسيق كليات الطب 2023/2024

يتم عادة توقع التنسيق الجديد من خلال معرفة تنسيق العام الماضى ومقارنة نسب النجاح بين العام الحالى والماضى لذا على أساس تم توقع تنسيق القبول بكليات الطب خلال العام الحالى 2023/2024 وهى كالتالى :

طب المنصورة 387 درجة.

طب سوهاج 386 درجة.

طب دمياط 386 درجة.

طب الزقازيق 385.

طب فاقوس 384 درجة.

طب كفر الشيخ 383 درجة.

طب طنطا 383 درجة.

طب الإسكندرية 382 درجة.

طب أسنان المنصورة 382 درجة.

طب القاهرة 381 درجة.

طب بور سعيد 381 درجة.

طب أسيوط 381 درجة.

طب عين شمس 380 درجة.

طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

طب جنوب الوادي 380 درجة.

طب الأقصر 379 درجة.

طب بنها 379 درجة.

طب المنيا 378 درجة.

طب حلوان 378 درجة.

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.

طب السويس 377 درجة.

طب الفيوم 377 درجة.

طب العريش 376 درجة.

طب أسوان 376 درجة.

طب بني سويف 376 درجة.

طب الوادي الجديد 375.6 درجة.