لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس محور اهتمام مئات الألالف من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا قبيل الإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي الذي يتم اعتماد النتيجة فيه بشكل رسمي حيث يشعر الطلاب بالقلق منذ اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام 2022-2023 يوم الخميس الماضي والإعلان عن أسماء وأوائل الطلاب.

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

يستطيع طلاب 3 ثانوي الحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال الرابط الذي خصصه موقع الدستور لخدمة طلاب الثانوية العامة (من هنا) وذلك عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب ورقم جلوسه ومحافظة إقامته.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا على إعداد قاعدة بيانات النتيجة الإلكترونية وحصر قائمة أسماء أوائل الطلاب بالشعب الدراسية (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) استعدادا لنشرها على الموقع الرسمي فور اعتمادها رسميا.

عدد أوائل طلاب الثانوية العامة 2023

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قائمة أوائل طلاب الثانوية العامة 2023 تضم نحو 30 طالب وطالبة حيث يتم التفضيل بينهم في المراكز من خلال مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب في كافة المواد الدراسية وفي حالة تساوى المجاميع يتم الفصل عن طريق درجاتهم في المواد خارج المجموع (الإقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية، والتربية الدينية) لتحديد المركز من المركز المكرر.

أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 هذا العام مبشرة جدا وقد تفوق الأعوام السابقة حيث بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9% ونسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2% ونسبة النجاح في مادة الفيزياء 91% ونسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%.

موعد مؤتمر التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

يتم تفعيل لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس عقب انعقاد المؤتمر الصحفي المعد لاعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج طلاب الشعبة العلمية والأدبية 2022-2023 خلال الأسبوع الجاري.

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