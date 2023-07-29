رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم برقم الجلوس ومؤشرات النجاح بالنسب المئوية

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم برقم الجلوس 2023، ومؤشرات نسب النجاح من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر .

نتيجة الثانوية العامة بالاسم برقم الجلوس 2023

كان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري نشر على موقعه الإلكتروني مقطع فيديو لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أعلن من خلاله أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلانها رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة في الأول من أغسطس القادم، وذلك خلال مؤتمر سيتم عقده بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت من خلال مشنور لها على موقعها الإلكتنروني، أنه سوف تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا على موقعها في الأيام الأولى من أغسطس القادم 2023، وذلك فور أعتمادها من وزير التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس من خلال الدخول على مركز معلومات موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط مركز المعلومات لموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على هذا الرابط https://emis.gov.eg/.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- الضغط على استعلام النتيجة.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط عبر بوابة الدستور من هنا.

مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نشرت تفاصيل مؤشرات النجاح في عدد من مواد الثانوية العامة على موقعها الإلكتروني، كما نشرت نسب النجاح وعدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 95% وكانت كالتالي:

مادة الكمياء

بلغت نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

مادة التاريخ

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

الجغرافيا

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، وحصل على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

الفيزياء

نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

اللغة العربية

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام تجاوزت 90%، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

اللغة الثانية

نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

الجيولوجيا

مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

الرياضيات لاتطبيقية

نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

علم النفس والاجتماع

نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.