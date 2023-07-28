نتيجة الصف الثالث الثانوي أدبي 2023 بالرابط المباشر.. يبحث عدد من طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة 2023 عن النتيجة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل، عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات النهائية للنتيجة.

ونرصد في التقرير التالي حرصا على راحة الطلاب نتيجة الصف الثالث الثانوي أدبي 2023 بالرابط المباشر

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور



يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتائجهم الرسمية بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني "الدكتور رضا حجازي"، وذلك عن طريق زيارة موقع جريدة الدستور والضغط على الرابط المتاح (من هنا).

يحظى موقع "الدستور" الإلكتروني بحق نشر نتائج الثانوية العامة 2023 لجميع الطلاب في مختلف المناطق والمحافظات بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الثالث الثانوي أدبي 2023 بالرابط المباشر

ذكرت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 وأنهم بدأوا في عملية مراجعة الدرجات وتسجيلها، بما في ذلك تحديد الطلاب الذين حققوا أعلى الدرجات.

سيتم اختيار الطلاب الأفضل وإضافتهم إلى قائمة الأوائل للثانوية العامة لعام 2023.

نتيجة الصف الثالث الثانوي أدبي 2023 بالرابط المباشر.. نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

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يذكر ان أعلنت نسبة النجاح فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

و عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

وعن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.