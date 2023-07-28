نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد الأدبية

من الموضوعات التي يزداد البحث عن في الوقت الحالي هو البحث عن نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد الادبية كي يطمئن طلاب الشعبة الأدبية على مؤشرات النجاح لحين صدور نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي خلال أيام قريبة.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد الادبية

نعرض في التقرير التالي نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد الادبية وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بعد زيارته لكنترول التصحيح الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة.

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ

بلغت نسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2%، وبلغت نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%، بلغت نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا

بلغت نسبة النجاح في مادة الجغرافيا 91.6%، وبلغت نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

عدد طلاب الشعبة الأدبية في امتحانات الثانوية العامة 2023

يبلغ عدد طلاب الشعبة الادبية الذين ادوا امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 12 يونيو وحتى الخميس 13 يوليو 276211 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 من موقع الدستور

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها من خلال الرابط المباشر الذي يوفره موقع الدستور هنا

https://natega.dostor.org/

ويمكن تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة للشعبة الادبية من خلال الرابط السابق

والحصول على نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها من خلال الوسائل المتاحة التي سجلها الطالب

سجل اسمك ورقم جلوسك ورقم تليفونك وبريدك الالكتروني كي تصلك رسالة نصية بتفاصيل النتيجة فور اعتمادها واعلان اسماء الأوائل.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من موقع الثانوية العامة

توفر وزارة التربية والتعليم عبر موقعها للثانوية العامة امكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها بشكل رسمي وهو الرابط الموجود هنا

http://thanwya.emis.gov.eg/

بعد اعتماد النتيجة واعلان اسماء الاوائل تتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة الثانوية ويكون الاستعلام عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب

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