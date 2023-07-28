الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا والهلال السعودي يخطط لضم "أوسيمين"

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، والتي تنوعت ما بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

نتيجة الثانوية العامة

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وسط توقعات بظهورها غدًا السبت الموافق 29 يوليو 2023 ، ومن المقرر قبل إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي أن ينظم وزير التربية والتعليم رضا حجازي مؤتمرا صحفيا.

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بعد فشل صفقة "مبابي".. تقارير: الهلال السعودي يخطط لضم "أوسيمين"

فيكتور أوسيمين

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، تخطط حاليًا لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم، بعد فشلها في جذب اهتمام كيليان امبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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مسببة الجفاف وحرائق الغابات.. درجات الحرارة تسجل مستويات قياسية فى أوروبا

درجات الحرارة

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن موجة الحر عبر جنوب أوروبا تدفع درجات الحرارة في إسبانيا واليونان وإيطاليا وألبانيا إلى مستويات قياسية، وقال باحثون إن حالة الطوارئ المناخية تزيد بشدة من احتمالية وشدة الظروف الجوية القاسية.

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"البعبع" لـ أمير كرارة يحصد المركز الثانى فى شباك التذاكر

البعبع

حقق فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، أمس الخميس، إيرادات وصلت إلى 504,264 جنيه، ليأتي في المركز الثاني، بعد فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذي تصدّر إيرادات شباك التذاكر.

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اليوم.. على الهلباوى يحيى حفلًا بمدينة العلمين

علي الهلباوي

يقدم الفنان علي الهلباوي، اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة العلمين، في تمام الساعة السادسة مساء على مسرح الشارع.

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درجات الحرارة حرائق الغابات الجفاف البعبع موجة الحر مدينة العلمين

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