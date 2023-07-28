الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسببة الجفاف وحرائق الغابات.. درجات الحرارة تسجل مستويات قياسية فى أوروبا

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن موجة الحر عبر جنوب أوروبا تدفع درجات الحرارة في إسبانيا واليونان وإيطاليا وألبانيا إلى مستويات قياسية، وقال باحثون إن حالة الطوارئ المناخية تزيد بشدة من احتمالية وشدة الظروف الجوية القاسية.

وأضافت الشبكة، في تقريرها، أن درجات الحرارة وصلت في مدينة إشبيلية جنوب إسبانيا إلى 50 درجة مئوية (104 فهرنهايت) والبلد ضربه الجفاف وعانى من حرائق الغابات في الأسابيع الأخيرة.

ويسلط التقرير الضوء على مدى اعتماد القطاع الزراعي في إسبانيا اعتمادًا كبيرًا على الموارد الطبيعية والأراضي بشكل خاص والمياه، وكلاهما يتعرض لضغوط متزايدة بسبب التغيرات المناخية، وسيكون التأثير الاقتصادي لموجات الحر المتكررة في إسبانيا محسوسًا جيدًا بعد نهاية الصيف.

وقال جون روفينو، باحث اقتصادي: "الجفاف الحالي سيحد من شراء الإسبان للطاقة هذا الشتاء، خاصة في قطاع زيت الزيتون، حيث صدرت إسبانيا 230 مليون دولار من زيت الزيتون في عام 2021، وفقًا لمرصد التعقيد الاقتصادي، ما يجعلها أكبر مصدر في العالم للسلعة، وارتفعت أسعار زيت الزيتون بشكل أكبر إلى منطقة قياسية هذا الشهر، وقد أخبر المحللون قناة CNBC أن الأسعار المرتفعة قد تكون هنا لبعض الوقت في المستقبل".

وأظهرت بيانات من مفوضية السفر الأوروبية، وهي منظمة غير ربحية مقرها بروكسل، أن إسبانيا كانت الوجهة الأكثر شعبية بين المسافرين الذين يخططون للقيام برحلات بين يونيو ونوفمبر من هذا العام، وأن الحرارة الشديدة في جنوب أوروبا يمكن أن تسرع من الاتجاه المتزايد بين المصطافين، حيث يعطي المزيد من السياح الأولوية لدرجات حرارة أكثر اعتدالًا أو السفر في غير موسمها لتجنب قضاء وقتهم بعيدًا في حرارة شديدة.

وقال رافيل سانشيز باحث اقتصادي: "لم ألاحظ انخفاضًا في عدد السياح القادمين، فهم الوحيدون الذين يخرجون في منتصف النهار، حتى عندما يكون الجو حارًا حقًا في يوليو أو أغسطس".

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