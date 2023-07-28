اليوم.. على الهلباوى يحيى حفلًا بمدينة العلمين

يقدم الفنان علي الهلباوي، اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة العلمين، في تمام الساعة السادسة مساء على مسرح الشارع.

وينطلق الحفل بعدد من الفقرات الاستعراضية والدجي، الذي يجد رواجًا كبيرًا، من سياح مدينة العلمين، ويقدم "الهلباوي" عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو ىعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، تليه حفلات للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.



كما تشهد الفعاليات أيضًا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة- ركوب الدراجات- الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلًا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.