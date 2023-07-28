الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"البعبع" لـ أمير كرارة يحصد المركز الثانى فى شباك التذاكر

البعبع
البعبع

حقق فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، أمس الخميس، إيرادات وصلت إلى 504,264 جنيه، ليأتي في المركز الثاني، بعد فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذي تصدّر إيرادات شباك التذاكر وحلّ في المركز الأول ضمن منافسات موسم عيد الأضحى المبارك.

ويشارك في بطولة فيلم "البعبع" كل من: أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وشهد موسم عيد الأضحى 2023 منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهي: "بيت الروبي"، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبدالجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

إخراج حسين المنباوي إخراج بيتر ميمي الفنان امير كرارة أمير كرارة إيرادات شباك التذاكر تاج بطولة تامر حسني بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز بطولة أمير كرارة

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