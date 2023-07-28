الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد فشل صفقة "مبابي".. تقارير: الهلال السعودي يخطط لضم "أوسيمين"

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، تخطط حاليًا لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم، بعد فشلها في جذب اهتمام كيليان امبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلى الرغم من قبول باريس سان جيرمان عرض الهلال القياسي لضم مبابي، والذي بلغ بقيمة 300 مليون يورو، فإن قائد المنتخب الفرنسي، أكد عدم رغبته في اللعب بالدوري السعودي.

وكان وفد سعودي، قد توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل الاجتماع مع مبابي، لكن المهاجم الفرنسي رفض مقابلة وفد الهلال.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مهاجم فريق نابولي الإيطالي، والذي لعب دورًا كبيرًا في تتويج فريقه بلقب "كالتشيو" في الموسم الماضي، وارتبط اسم أوسيمين، بالرحيل عن نابولي هذا الصيف، حيث بات محط اهتمام العديد من الأندية يأتي على رأسها باريس سان جيرمان.

ويتبقي عامين، على انتهاء عقد أوسيمين مع نابولي، في الوقت الذي طلبت فيه إدارة النادي الإيطالي، ما يقرب من 150 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عن المهاجم النيجيري.

يذكر أن فيكتور أوسيمين، قد شارك مع نابولي في الموسم الماضي، في 39 مباراة، سجل خلالها 31 هدفًا.

الهلال السعودي كيليان امبابي باريس سان جيرمان نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين

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