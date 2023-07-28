مصدر: تسليم نتيجة الثانوية العامة غدًا لوزير التعليم لعرضها على رئيس الوزراء

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ستسلم نتيجة الثانوية العامة 2023 غدًا السبت، لعرضها على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وشدد المصدر على أن الدكتور رضا حجازي سيعرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثم سيتم اعتمادها وإعلانها في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المصدر أن الوزارة ستحمل نماذج الإجابات الرسمية لـ19 مادة لطلاب الثانوية العامة على موقعها الإلكتروني الرسمي فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة2023 وإعلانها لاطلاع الطلاب عليها، في حالة اللجوء إلى تقديم تظلمات من النتائج.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

بلغت نسب النجاح المعلنة من وزارة التربية والتعليم حتى الآن لمادة الجيولوجيا 91.1 %، ومادة الرياضيات 88.5%، ومادة علم النفس والاجتماع 93.9%، ومادة الكيمياء 88.9%، ومادة التاريخ 90.2%، ومادة الجغرافيا 91.6%، والفيزياء 91%، واللغة العربية 90%، اللغة الأجنبية الثانية 91%، واللغة الانجليزية 91.6%.

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