موعد الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023

موعد الإعلان عن الأول على الجمهورية ثانوية عامة 2023 هو السؤال الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعية خاصة الفيسبوك كي يطمئن طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي على نتيجتهم خاصة من يترقبون إعلانهم كأوائل الثانوية العامة.

موعد الإعلان عن الأول على الجمهورية ثانوية عامة 2023

في هذا التقرير نعلن موعد الإعلان عن الأول على الجمهورية ثانوية عامة 2023 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي المقرر فيه اعتماد نتيجة الثانوية العامة وبالتالي إعلان اسماء أوائل طلاب الثانوية للعام الدراسي 2022/2023.

بداية أغسطس القادم هو الموعد الرسمي الذي أعلنه وزير التربية والتعليم عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وبالتالي من المتوقع أن يعتمد الوزير النتيجة بشكل رسمي وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في يوم سابق أو ساعات سابقة لهذا التوقيت، حيث يتم ذلك من خلال مؤتمر صحفي يتم فيه إعلان نسب نجاح الطلاب في كل شعبة وكذلك إعلان أسماء أوائل الطلبة.

رابط موقع الدستور للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يوفر موقع الدستور رابط خاص به لطلاب الثانوية العامة كي يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها من هنا

https://natega.dostor.org/

ويمكن للطالب من خلال الرابط السابق تسجيل بياناته وإنتظار النتيجة فور ظهورها على رسالة نصية تصله

تسجيل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الالكتروني لطالب أو طالبة الثانوية العامة.

حساب درجات الرأفة نتيجة الثانوية العامة 2023

مع انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة يبدأ القائمون على عملية التصحيح في مراجعة الدرجات وحساب درجات الرأفة للطلاب والتي تطبق بقواعد محددة على جميع الطلاب المستحقين لها حسب درجاتهم في كل مادة.

من خلال تطبيق قواعد درجات الرافة يمكن تعديل موقف الطالب الراسب في ثلاثة مواد إلى راسب في مادة أو إثنين وله حق دخول الدور الثاني، أو من راسب في مادة أو إثنين إلى ناجح.

وتحسب درجات الرأفة بواقع 10% من المجموع الكلى لدرجة كل مادة.

للطالب 8 درجات رأفة في مادة اللغة العربية والدرجة الكلية للمادة من 80 درجة ودرجة النجاح من 40

للطالب 5 درجات رأفة اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية للمادة من 50 درجة، يحق للطالب ودرجة النجاح من 25.

للطالب 5 درجات رأفة في مادةاللغة الأجنبية الثانية والدرجة الكلية للمادة من 40 درجة ودرجة النجاح من 20.

للطالب 6 درجات رأفة في مادة الجغرافيا والدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30

للطالب 6 درجات رأفة في مادة التاريخ الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

للطالب 6 درجات رأفة في مادةالفلسفة والمنطق الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

للطالب 6 درجات رأفة في مادةعلم النفس والاجتماع الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

للطالب 6 درجات رأفة الفيزياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة

للطالب 6 درجات رأفة في مادةالجيولوجيا الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة

للطالب 6 درجات رأفة في مادةالكيمياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة

للطالب 6 درجات رأفة في مادةالأحياء الدرجة الكلية للمادة من 60 درجة، ودرجة النجاح من 30 درجة

للطالب 3 درجات رأفة في مادة الاستاتيكا الدرجة الكلية للمادة من 30، ودرجة النجاح من 15 درجة

للطالب 3 درجات رأفة في مادة الديناميكا الدرجة الكلية للمادة من 30، ودرجة النجاح من 15 درجة

للطالب 3 درجات رأفة في مادة التفاضل والتكامل الدرجة الكلية للمادة من 30، ودرجة النجاح من 15 درجة

للطالب 3 درجات رأفة في مادة الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية للمادة من 30، ودرجة النجاح من 15 درجة.