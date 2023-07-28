الجمعة 28 يوليو 2023
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مصر

نتيجة الثانوية العامة علمي علوم 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة علمي علوم 2023 برقم الجلوس.. يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بفارغ الصبر، ولذلك نرصد لكم من خلال الدستور كل ما يختص بهذا الشأن في التقرير التالي:

 

نتيجة الثانوية العامة علمي علوم 2023 برقم الجلوس

يمكن لطلاب القسم الأدبي والقسم العلمي الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية العامة عبر رابط نتيجة موقع الدستور https://natega.dostor.org/، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/، عن طريق الدخول إلى بوابة الثانوية العامة وإدخال رقم الجلوس. سيتم عرض النتيجة بسهولة، وفي حالة وجود ضغط يجب الانتظار بضع دقائق. 

بعد إعلان النتائج، سيتم نشرها على موقع الدستور بأسماء الطلاب.

استعلم الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023

في نتيجة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية لعام 2023، يتم تقسيم المجموع الكلي البالغ 410 درجة على النحو التالي:


- مادة اللغة العربية بـ 80 درجة.
- مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية) بـ 50 درجة.
- مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية) بـ 40 درجة.
- مادة التطبيقات الرياضية (الديناميكا والإستاتيكا) بـ 60 درجة.
- مادة الفيزياء بـ 60 درجة.
- مادة الكيمياء بـ 60 درجة.
- مادة الأحياء بـ 60 درجة.
- مادة الجيولوجيا والعلوم بـ 60 درجة.
- مادة التاريخ بـ 60 درجة.
- مادة الجغرافيا بـ 60 درجة.
- مادة الفلسفة والمنطق بـ 60 درجة.
- مادة علم النفس بـ 60 درجة.

 

اعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

الجدير بالذكر أنه يتولى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 ، مسئولية عرضها على رئيس الوزراء أولاً بكافة تفاصيلها لإبداء أي ملاحظات عليها قبل عملية الاعتماد.

 

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