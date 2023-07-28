الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أسيوط إلكترونيا وتنسيق الجامعات الأهلية

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسيوط تريند البحث على "جوجل" من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023.

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور 


وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 للحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسيوط إلكترونيا، وتنسيق الجامعات الأهلية 2023 وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 للحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسيوط إلكترونيا، يرصد موقع "الدستور" في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها من قبل أبناء محافظة أسيوط للحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسيوط، ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد إعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال رابط "الدستور": اضغط هنا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 المنيا وخطوات الحصول عليها إلكترونياً

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية

نتيجة الثانوية العامة 2023 اسيوط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في محافظة أسيوط، وسيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد رضا حجازي. سيتم خلال الإعلان الكشف عن نسب النجاح للشعب الثلاثة، وأسماء أوائل الثانوية العامة العشرة من كل شعبة، كما سيتم نشر نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة عبر الرابط التالي هنا.

 تنسيق الجامعات الأهلية 2023 كالتالى:

1.  تنسيق كلية الطب البشري 82 %.

2. تنسيق كلية طب الأسنان 79%.

3. تنسيق كلية العلاج الطبيعي 78%.

4. تنسيق كلية الصيدلة 78%.

5.  تنسيق كلية الطب البيطري 73 %.

6.  تنسيق كلية الهندسة 65 %.

7. تنسيق كلية علوم الحاسب 62 %.

8. تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وكلية التكنولوجيا الحيوية 59%.

10.  تنسيق كلية الفنون التطبيقية (الشعبة العلمية) 59 %.

11.  تنسيق كلية العلوم الأساسية 58%.

12.  تنسيق كلية الإعلام وفنون الإتصال (الشعبة الأدبية) 55%.

13. تنسيق كلية اللغات والترجمة 55%.

14. تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 55%.

15.  تنسيق كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

16.  تنسيق كلية الزراعة 55 %.

17.  تنسيق كلية الآداب 55 %.

18.  تنسيق كلية الآثار 55 %.

20.  تنسيق كلية التربية 55 %.

21.  تنسيق كلية السياحة والفنادق 55 %.

22.  تنسيق كلية الحقوق 55 %.

23.  تنسيق كلية التمريض 55 %.

24.  تنسيق كلية العلوم السنيمائية 55 %.

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