مع قرب إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي شغل بال الطلاب القاطنين بالغربية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية، لمعرفة مجموع أبنائهم بالثانوية العامة، للاطمئنان على نتائج الطلاب ومستقبلهم المهني، والمقرر اعتمادها في الساعات القليلة المقبلة من قبل الدكتور رضا حجازي، وثم إعلانها بمؤتمر صحفي، يتضمن إعلان جميع أسماء أوائل الشهادة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية

وتنشر "الدستور" رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الغربية، ولاسيما أن تعلن نتائج جميع المحافظات في نفس الوقت.

يترقب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالغربية بالاسم ورقم الجلوس، ومن المقرر اعتمادها في الساعات القليلة القادمة من قبل الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، ثم إعلانها بمؤتمر صحفي، سيتضمن إعلان أسماء جميع أوائل شهادة الثانوية العامة لعام 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

وقال المحاسب ناصر حسن وكيل، بصفته وزارة التربية والتعليم في الغربية، إن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 في الغربية وذلك بالاسم ورقم الجلوس يتاح للطلاب والطالبات بشعب العلمي علوم والعلمي رياضة وشعبة الأدبي الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا، وذلك عقب اعتمادها من خلال الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأشار في تصريحات صحفية، أنه فور إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 في الغربية من خلال الاسم ورقم الجلوس، سوف يتم توفرها بمختلف مدارس المديرية في مختلف الإدارات التعليمية الـ10، ويتاح الطلاب والطالبات من أجل الحصول عليها أيضا من المدارس ذاتها.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أنها حرصت على توفير كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء جميع امتحانات الثانوية العامة والتي قد انتهت بكل سهولة ويسر وبدون وجود معوقات أو لأي شيء يعكر صفو الامتحانات، وأن جميع الامتحانات أجريت في داخل 116 لجنة امتحان، وبلغ عدد الطلبة والطالبات 41 ألفا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

رابط بوابة مركز المعلومات بموقع وزارة التربية والتعليم، للحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 من هنا.

لينك موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على “نتيجة الثانوية العامة 2023” من خلال الضغط من هنا.