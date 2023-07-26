رسميًا.. ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ارتفعت معدلات البحث عن ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر محرك البحث “جوجل”، من قبل الطلاب وأولياء أمورهم خلال الساعات الماضية انتظارا من أجل إعلان موعد النتيجة رسميا من خلال وزارة التربية والتعليم.

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزير التعليم، و نسب نجاح الثانوية العامة.

ويحسم الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وذلك يكون عقب عودته من "قمة رأس المال البشري بأفريقيا 2023" بتنزانيا، عقب تلقيه تقريرا مفصلا حول النسبة العامة للنجاح وعن نسبة النجاح في كافة الشعب العلمية والأدبية.

إعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أن تكون كنترولات الثانوية العامة لعام 2023 قد انتهت من تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة والذي بدأت في كافة أعمال المراجعة وتقدير الدرجات والتحديد للأوائل في كل شعبة، منوها أن الوزارة ستعلن خلال الأيام القادمة عن الميعاد المحدد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، أن المؤشرات الأولية لتصحيح جميع مواد الثانوية العامة 2023، تُشير إلى ارتفاع نسبة النجاح بنتيجة الصف الثالث الثانوي، مقارنًة بالعام الماضي.

وأوضح أن وزير التربية والتعليم في مصر أعلن أن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 سوف تعلن في أوائل شهر أغسطس، وسيعلن الوزير نتائج الثانوية العامة وذلك خلال مؤتمر صحفي في الأيام القليلة المقبلة، ومن المفترض أن سوف يعقد المؤتمر الصحفي في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

نسب نجاح الثانوية العامة 2023

أما نسبة النجاح في مادة اللغة الثانية التي قد أداها طلاب الثانوية العامة لعام 2023 تجاوزت حوالي 91% فأكثر، ومجموع الحاصلين على 95% فأكثر قد تجاوز 20% من عدد الطلاب.