رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية موعد ظهور النتائج

تصدر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية مؤشرات البحث على موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة 2023.

ويبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة 2023 عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية للحصول على النتيجة عقب اعتمادها رسمياً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويرصد موقع “الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين للحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، وسيتم خلال إعلان نسب النجاح للشعب الثلاث، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة العشر من كل شعبة، كما سيتم اعتماد نتيجة 3 ثانوي ليتم توفيرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي أضغط هنا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية

1 - تعلن نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة القادمة.

2 - تظهر النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس.

3 - مجموع درجات الثانوية الكلي من 410.

4 - نسبة نجاح اللغة العربية تجاوزت الـ 90% وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

5 - نسبة النجاح في اللغة الثانية الذي أداها طلاب الثانوية العامة 2023 تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

6 - نتائج امتحان الكيمياء مبشرة و1000 طالب حصلوا على الدرجة النهائية، بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة بواقع 260 ألف طالب، وأن 95% فما أعلى بلغ عدد الطلاب فيها لـ 5 آلاف طالب.