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تحقيقات ومتابعات

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

توفر وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي خلال الأيام القادمة، حيث تفعل الوزارة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة، كما توفر النتيجة في جميع مدارس الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بالمجان. 

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس 

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم توفير نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الكترونيًا بالإضافة إلى توزيعها على مديريات التربية والتعليم في المحافظات لتوفيرها في المدارس مجانًا. 

نتيجة الثانوية العامة 2023.. استعلم عن نتيجتك عبر موقع وزارة التربية والتعليم

استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة.. تفاصيل

ويستطيع الطلاب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، ويمكنك اتباع الخطوات التالية: 

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم
  • https://moe.gov.eg
  • اختيار الخدمات الإلكترونية.
  • بوابة مركز المعلومات.
  • الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة، على أن يتم تنشيط رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي فور اعتماد النتيجة من وزير التعليم رضا حجازي عبر بوابة الثانوية العامة.

ويعرض “الدستور”، رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 على موقعه الإلكتروني وخطوات التسجيل للحصول على نتيجة 3 ثانوي. 

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رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع جريدة الدستور

نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الدستور

توفر "جريدة الدستور" نتيجة الصف الثالث الثانوي، بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم وتصلهم نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وللحصول عليها يمكنك اتباع الخطوات التالية: 

قم بالدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط مباشرة على رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 (من هنا).

قم بكتابة البيانات المطلوبة “اسم الطالب، ورقم جلوسه، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل”  وسيتم ارسال نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها، وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يستطيع الطلاب الحصول عليها مباشرة من الرابط السابق بكتابة رقم الجلوس فقط والضغط على زر عرض نتيجة الثانوية العامة 2023، فتظهر نتيجة الثانوية العامة للطالب. 

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حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

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موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ورابط النتيجة

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