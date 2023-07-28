الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة.. تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يستطيع الطلاب استخراج بيان نجاح من خلال المديريات التعليمية التابعة لهم ، فعلى الطالب الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم التابعة إلى محافظة وإدخال بعض البيانات « السنة الدراسية -المرحلة الدراسية -الصف الدراسي » وسيظهر بيان النجاح للطالب وذلك فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023. 

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 

ويشترط لتقديم الطلاب في الجامعات تقديم بيان نجاح الثانوية العامة ، لذا يحتاج الطلاب وقت إستخراج بيان نجاح الثانوية العامة استكمال البيانات الموجود في بيان نجاح الثانوية  ومنها « اسم الطالب والمدرسة التابع لها السنة الدراسية المطلوب استخراج بيانها، والشعبة أو التخصص، واللغة الأجنبية الأولى، ونوع الطلب مستعجل أو عادي، الجهة المراد تقديم بيان النجاح لها ».

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ورابط النتيجة

قبل ظهورها.. طرق التسجيل لوصول نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب

ويتم استخراج بيان نجاح الثانوية العامة بمقابل مادي قد يتغير هذا العام ولكن يتم دفع رسوم استخراج بيان نجاح تقديم حوالة بريدية، تحدد الإدارة التعليمية قيمتها، مع بعض الأوراق ومنها حوالة بريدية باسم مدير عام الإدارة التعليمية، حوالة بـ 10 جنيهات للطالب، حوالة بـ 1 جنيه طابع تعليمي، نموذج طلب.

 

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي من المتوقع أن تكون خلال الاسبوع المقبل خاصة أنه تم الانتهاء من جميع اعمال تصحيح الامتحانات ويتم منذ يومين رصد الدرجات وتدقيقها ، على أن تعلن وزارة التربية والتعليم موعد المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه وزير التعليم رضا حجازي أسماء أوائل الثانوية العامة ، كما يعتمد نتيجة الصف الثالث الثانوي ويوفرها  عبر موقع الوزارة  ن ويتم توفير نتيجة الصف الثالث الثانوي في المدارس بالمجان .

استعلم الآن نتيجة الثانوية العامة 2023.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية : 

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/ ، ثم اختيار الخدمات الالكترونية ، ثم بوابة مركز المعلومات ، ومنها الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة ، على أن يتم تنشيط رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023  عبر بوابة الثانوية العامة فور اعتماد النتيجة من وزير التعليم رضا حجازي . 

 

txt

نتيجة الثانوية العامة 2023.. استعلم عن نتيجتك عبر موقع وزارة التربية والتعليم

txt

قبل ظهورها.. طرق التسجيل لوصول نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلاب

الثانوية العامة نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 استخراج بيان نجاح بيان نجاح الثانوية العامة موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الصف الثالث الثانوي أوائل الثانوية العامة نجاح الثانوية العامة

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

مصدر: تسليم نتيجة الثانوية العامة غدًا لوزير التعليم لعرضها على رئيس الوزراء

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة العربية 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟