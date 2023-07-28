استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة.. تفاصيل

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يستطيع الطلاب استخراج بيان نجاح من خلال المديريات التعليمية التابعة لهم ، فعلى الطالب الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم التابعة إلى محافظة وإدخال بعض البيانات « السنة الدراسية -المرحلة الدراسية -الصف الدراسي » وسيظهر بيان النجاح للطالب وذلك فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023

ويشترط لتقديم الطلاب في الجامعات تقديم بيان نجاح الثانوية العامة ، لذا يحتاج الطلاب وقت إستخراج بيان نجاح الثانوية العامة استكمال البيانات الموجود في بيان نجاح الثانوية ومنها « اسم الطالب والمدرسة التابع لها السنة الدراسية المطلوب استخراج بيانها، والشعبة أو التخصص، واللغة الأجنبية الأولى، ونوع الطلب مستعجل أو عادي، الجهة المراد تقديم بيان النجاح لها ».

ويتم استخراج بيان نجاح الثانوية العامة بمقابل مادي قد يتغير هذا العام ولكن يتم دفع رسوم استخراج بيان نجاح تقديم حوالة بريدية، تحدد الإدارة التعليمية قيمتها، مع بعض الأوراق ومنها حوالة بريدية باسم مدير عام الإدارة التعليمية، حوالة بـ 10 جنيهات للطالب، حوالة بـ 1 جنيه طابع تعليمي، نموذج طلب.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي من المتوقع أن تكون خلال الاسبوع المقبل خاصة أنه تم الانتهاء من جميع اعمال تصحيح الامتحانات ويتم منذ يومين رصد الدرجات وتدقيقها ، على أن تعلن وزارة التربية والتعليم موعد المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه وزير التعليم رضا حجازي أسماء أوائل الثانوية العامة ، كما يعتمد نتيجة الصف الثالث الثانوي ويوفرها عبر موقع الوزارة ن ويتم توفير نتيجة الصف الثالث الثانوي في المدارس بالمجان .

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/ ، ثم اختيار الخدمات الالكترونية ، ثم بوابة مركز المعلومات ، ومنها الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة ، على أن يتم تنشيط رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر بوابة الثانوية العامة فور اعتماد النتيجة من وزير التعليم رضا حجازي .